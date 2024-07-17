Ставки по ипотеке в крупных банках приблизились к 20% годовых

17 июля. FINMARKET.RU - Обычная, на которую претендуют клиенты, не входящие в категории льготных, становится все дороже. К середине июля средниепредложений банков из числа крупнейших приблизились к 20% годовых, свидетельствуют данные АО "Дом.РФ", которые приводит " Коммерсант ". Эксперты ожидают роста ставок до 24% осенью, а также снижения выдач.

К середине июля 2024 года ставки по стандартным ипотечным программам у 20 крупнейших российских банков достигли 19,6% годовых на первичном рынке и 19,9% годовых на вторичном рынке. Об этом свидетельствует мониторинг ставок АО "Дом.РФ". Это максимальные значения с апреля 2022 года, когда они составляли 20,5% и 20,2% годовых соответственно, отмечает "Ъ".

В мониторинге "Дом.РФ" учитываются стандартные условия кредитования: клиент не является зарплатным (за исключением Сбербанка), первоначальный взнос — 30%, сумма кредита — 8,4 млн руб., скидки от партнеров не учитываются.

Как свидетельствует мониторинг ставок "Дом.РФ" и "Русипотеки", всего в течение июля десять банков повысили ставки по ипотеке — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, МКБ, Т-банк, МТС-банк, банк "Санкт-Петербург", "Кубань Кредит", УБРиР. Диапазон повышения — от 0,5 п. п. до 2,5 п. п. Кроме того, Сбербанк с 12 июля изменил условия по предоставлению скидки 0,3 п. п. на ипотечные ставки. "Ранее данное предложение было доступно при использовании сервиса электронной регистрации, теперь опция доступна при использовании услуги юридической проверки недвижимости от "Домклик"",— пояснили в банке. В результате базовые ставки (без учета скидок) в Сбербанке составляют 23,3% годовых на первичном рынке и 23,6% на вторичном рынке, ВТБ — 21,8%, у Альфа-банка — от 20,99%.