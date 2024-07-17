Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян

17 июля. FINMARKET.RU - В России планируют кратно увеличитьбанкам за обман потребителей. Эту норму готовят к внесению в Госдуму, сообщил "Известиям" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. Штраф планируется установить на уровне 0,1% от капитала, уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект могут принять уже в этом году, тогда он заработает с 2025-го. В этом случае недобросовестные практики обойдутся крупнейшим игрокам в несколько миллиардов рублей, оценили эксперты.

0,1%, и тем более 1% от капитала, — это существенная нагрузка, отметила генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. По ее мнению, такое нововведение поможет искоренить проблему мисселинга. Учитывая объем собственных средств (капитала) крупных банков даже по минимальной планке, сумма штрафов будет составлять от нескольких сотен миллионов, оценила эксперт.

У крупнейших кредитных организаций значения будут еще выше. Так, на июнь 2024-го размер капитала, например, у "Сбера" достигал 6,6 трлн рублей, у ВТБ — 1,7 трлн, у Газпромбанка — 1,3 трлн, а у "Альфы" — 0,9 трлн рублей. Поэтому если штрафы поднимут до обсуждаемого уровня, то недобросовестные практики могут обойтись игрокам в несколько миллиардов рублей.

Сегодня же штрафы за подобные нарушения несопоставимо меньше — 20–40 тыс. рублей для юридических лиц. Совокупно в год финансовые организации тратят на них примерно 5–7 млн рублей, оценила Ольга Малюгина.

Обман со стороны кредитных организаций может касаться не только практик мисселлинга, но также, например, несоблюдения условий заключенных договоров по кредитным и депозитным продуктам, предупредил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Более того, условия этих соглашений иногда могут не соответствовать требованиям действующих законов.