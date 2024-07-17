Минфин раскритиковали за непредвиденные доходы

17 июля. FINMARKET.RU - Счетная палата обратила внимание на слабую предсказуемость изменений, которые приводят к возникновению новых, непредвиденных доходов бюджета, а также на существенные отклонения при прогнозировании по отдельным ведомствам, отвечающим за сбор тех или иных платежей. " Ведомости " ознакомились с ежегодной проверкой исполнения закона о бюджете Минфином за подписью нового руководителя Счетной палаты Бориса Ковальчука, где представлены эти выводы.

В частности, уже по ходу исполнения принятого осенью 2022 г. закона о бюджете в 2023 г. появились некоторые неучтенные сборы и налоги. В результате в федеральныйпоступило 883,757 млрд руб. доходов по новым источникам. Более 85% этой суммы приходится на налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax), безвозмездные поступления, налог на прибыль от организаций, которые до 1 января 2023 г. были участниками консолидированной группы налогоплательщиков (КГН; этот институт перестал действовать).

Еще 289,3 млрд руб. составили безвозмездные поступления в адрес федерального бюджета. Такая статья в бюджете появилась с 2022 г.

Доходы от налогоплательщиков, которые ранее были участниками КГН, составили в 2023 г. 154,7 млрд руб., следует из отчета Счетной палаты. С января 2023 г.ввел переходный налоговый режим для бывших участников КГН, чтобы регионы, которые выигрывали от этого режима, успели подготовиться к потере части доходов.

Счетная палата отмечает высокие отклонения поступлений от прогнозного уровня у главных администраторов доходов бюджета. В частности, в прошлом году из 89 администраторов существенные отклонения (более 15% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) были у 59.

Счетная палата отметила недостатки в части ведения реестра расходных обязательств и сводной бюджетной росписи, осуществления закупочной деятельности и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). В основном они касаются технических недочетов. Это касается, например, расхождения бюджетной росписи и предоставления обоснований об увеличении расходов бюджета главными распорядителями.

Аудиторы отметили риски снижения прозрачности при формировании дефицита бюджета. В частности, Минфин перераспределил бюджетные ассигнования на 250 млрд руб., но не детализировал коды классификации источников их финансирования.