Названы самые высокооплачиваемые профессии для пенсионеров

16 июля. FINMARKET.RU - Самые высокие зарплаты пенсионерам предлагают в вакансиях риелторам, водителям-экспедиторам и штукатурам. Но опрошенные "Российской газетой" эксперты называют еще ряд сфер, в которыхи предпенсионеры могут получать высокую зарплату.

Среди вакансий за первое полугодие 2024 года, которые доступны для россиян на пенсии, самой высокооплачиваемой сталариелтора с зарплатой 141,5 тыс. рубля ежемесячно за полный рабочий день, посчитали эксперты "Авито Работы". Зарплата риелтора зависит от количества проведенных сделок, поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Второе место заняла позиция водителя-экспедитора со средней предлагаемой зарплатой 115,9 тыс. рубля в месяц. Законодательство в России запрещает дискриминацию по возрастному признаку, напоминает Сафонов. Поэтому в объявлениях вообще редко указывают возрастные ограничения. Поэтому пенсионеры могут претендовать не только на те вакансии, в которых прямо указано, что сотрудников пенсионного возраста готовы рассматривать.

Третью строчку заняла профессия штукатура - в первом полугодии текущего года кандидатам пенсионного возраста в этом профессии готовы были предложить в среднем 108,9 тыс. рублей.

В то же время эксперты уверены, что список профессий, которые дают возможность пенсионеру хорошо зарабатывать, намного шире. "Независимо от возраста, в почете строительные специальности - это крановщики, бульдозеристы, сварщики", - говорит Сафонов. Среди лиц предпенсионного возраста, которые получают высокую заработную плату, - хирурги, нейрохирурги. Хотя вакансии для них не содержатся в открытых базах данных бирж труда.