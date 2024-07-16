В РФ создадут цифровую платформу ИИ для госуправления

16 июля. FINMARKET.RU - К 2026 году в России может быть создана цифровая платформа искусственного интеллекта (ИИ) для госуправления, рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с ходом разработки нового нацпроекта "Экономика данных". Это подтвердил собеседник издания, близкий к работе государственных информационных систем.

Кроме того, по словам источника, к 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы. Также планируется обеспечить доступ к 170 государственным наборам данных для разработчиков. Эти планы могут стать частью федерального проекта "Искусственный интеллект", который войдет в новый нацпроект.

В Минцифры сказали "Коммерсанту", что план мероприятий в рамках нацпроекта еще формируется, а "параметры федпроекта "Искусственный интеллект" также находятся в проработке".

В министерстве уверяют, что все "приоритетные инициативы, необходимые для цифровой трансформации госуправления и ключевых отраслей экономики, будут реализованы в рамках нового нацпроекта в полном объеме". В Минцифры не ответили на вопросы о необходимом объеме финансирования разработки системы и деталях ее работы.