ЦБ отказал ломбардам в моратории на ограничение полной стоимости кредита

15 июля. FINMARKET.RU - Банк России не планирует в 2024 году вводить мораторий на ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для ломбардов по их просьбе, сообщил "Ведомостям" его представитель. ПСК, помимо самой ставки, включает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку.

Предельное значение показателя для ломбардов на III квартал для займов с залогом в виде транспортного средства составляет 88,651%, а с залогом в виде иного имущества - 118,66%, следует из данных ЦБ. В то же время для банковских нецелевых кредитов в зависимости от суммы и срока предельный уровень ПСК находится в диапазоне 28,653-59,829%, по необеспеченным займам микрофинансовых организаций (МФО) в зависимости от суммы и срока ПСК составляет 57,848-292%.

С предложением не применять к займам ломбардов до 50 тыс. рублей ограничения по ПСК в Центробанк обратилось бизнес-сообщество. Ограничение по ПСК непосредственно влияет на финансовую модель ломбардов, ограничивая их доходность, отмечает директор юридической группы "Яковлев и партнеры" Мария Яковлева. Ограничения могут вынуждатьлибо снижать качество своих услуг, либо увеличивать дополнительные сборы, что может негативно сказаться на клиентах, добавляет юрист.