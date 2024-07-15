Мошенники "встроились" в посреднические схемы платежей в Китай

15 июля. FINMARKET.RU - Распространение посреднических схем платежей впривело на этот рынок мошенников. О появлении большого количества компаний, которые вводят бизнесменов в заблуждение, представляясь агентами по расчетам с резидентами КНР, " Ведомостям " рассказали несколько предпринимателей, об учащении таких случаев сообщили также в деловых объединениях.

В основномпредлагают компаниям, у которых возникли сложности с оплатой импорта, услугу перевода средств китайскому поставщику со своего, якобы абсолютно чистого с точки зрения санкций, счета в местном банке. Импортер предполагает, что перечислит деньги на счет агента - в российском или зарубежном банке, а тот, в свою очередь, оплатит товар самостоятельно из китайских средств.

Чаще всего жертвами псевдоагентов становятся молодые или некрупные компании, которые либо не имеют опыта во внешних закупках, либо просто не могут себе позволить специалиста по ВЭД, продолжает руководитель платформы СРВТ.РФ Алексей Шарифуллин. Международные суды в Китае работают плохо, а добиться возврата средств из Китая в Россию через отечественную правозащитную систему практически нереально. При этом даже заключение договора не дает компании преимущества в попытке вернуть деньги, уточнил юрист, партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.