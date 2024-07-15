Россия может остаться без отечественного света

15 июля. FINMARKET.RU - С 2025 года Россия может остаться без отечественных светодиодов и светильников. Об этом в ходе секции "Развитие малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности" на "Иннопроме" заявила гендиректор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова, пишут "Ведомости".

Проблема объясняется тем, что на территории России пока серийно не освоено производство корпусов и светоизлучающих полупроводниковых кристаллов, которые с 2025 года станут необходимыми для признания светодиодов отечественными. "На территории России производитьтолько для отечественных потребителей достаточно сложно без поддержки государства", - поясняет Грекова. По ее словам, российский светодиод в 7-8 раз дороже иностранного. По словам независимого аналитика, автора Telegram-канала abloud62 Алексея Бойко, предприятий, которые занимаются серийным производством корпусов светодиодов и светоизлучающих полупроводниковых кристаллов, нет. "Цены на зарубежную продукцию оставляют мало шансов для конкуренции любому, кто захотел бы заниматься аналогичным производством в России. Поэтому обычная практика - закупка и кристалла, и корпуса за рубежом, а затем их сборка в России, чем занимается, например, GS Group", - отметил он.