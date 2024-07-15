Число компаний в российских офшорах выросло на треть за полгода

15 июля. FINMARKET.RU - Число компаний в специальных административных районах (САРах) на островах Русском и Октябрьском с начала года выросло почти на треть, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Приток бизнеса в российские аналоги офшоров сейчас больше, чем в прошлом году. Спрос на спецзоны повышается, поскольку управлять бизнесом из-за рубежа становится все тяжелее в условиях санкций. Переезд в нашу юрисдикцию также помогает компаниям с русскими корнями возобновить выплату дивидендов своим акционерам.

Количество компаний в российских аналогах офшорных зон к концу июня достигло 428. С начала года оно увеличилось на 29%, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти втрое больше результата 2022-го. Такие цифры говорят о том, что иностранные компании продолжают активно переезжать в российскую юрисдикцию, пояснили в ведомстве. Общий размер инвестиций участников САРов в российскую экономику за 2019–2023 годы, по отчетам управляющих компаний, составил 85 млрд рублей, уточнили в Минэкономразвития.

САРы позволяют иностранным компаниям с русскими корнями переехать в российскую юрисдикцию и продолжить работать на территории, не опасаясь санкций, пояснила член МРО "Деловая Россия" Елена Гладышева. Система подачи заявок на регистрацию в них очень удобна и лояльна к будущим резидентам.

Основная цель организации таких районов — это создание альтернативы иностранным офшорным зонам для российского бизнеса, пояснил эксперт "Опоры России" Сергей Елин. Это должно было обеспечить возвращение компаний обратно в РФ.