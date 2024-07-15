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15 июля 2024 года 08:12

Маркетплейсы начали выходить на рынок лизинга

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Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
15 июля. FINMARKET.RU - В первой половине лета крупнейшие маркетплейсы начали заявлять о выходе на рынок лизинга. Такие планы есть как минимум у "Озона" и "Яндекс Маркета, пишет "Коммерсант". Для маркетплейсов развитие лизинговых сервисов — это возможность наращивания продаж в сегменте B2B, отмечают эксперты. Лизинг может стать еще одним инструментом удержания партнеров на площадке, но у маркетплейсов может не быть достаточных компетенций по работе с риском на предмет лизинга, указывают эксперты.

Согласно опросу участников лизинговой отрасли, ни один маркетплейс пока не заключает лизинговые сделки, как минимум на рынке.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  лизинг

 
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