В Думе объяснили отмену запрета на филиалы иностранных банков

12 июля. FINMARKET.RU - Госдума в срочном порядке рассмотрит законопроект об отмене запрета на работу филиалов иностранных банков в России. Зачем понадобилось менять правила, которые действовали больше десяти лет, в интервью "Российской газете" рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"С 2013 года, когда в России были запрещенызарубежных банков, ситуация значительно изменилась. Из-за действующих с 2022 года санкций международные платежи стали затруднены. В сложившейся ситуации филиалы иностранных банков из дружественных стран помогут совершать трансграничные платежи без лишних посредников. Надо также отметить, что Банк России за это время полностью взял под контроль с точки зрения регулирования ситуацию на банковском рынке, в том числе очистив его от недобросовестных участников", - сообщил Аксаков..

Он выразил надежду, что это позволит снизить транзакционные издержки и увеличить скорость международных операций. А также упростит работу параллельного импорта.

Аксаков: добавил, что Банк России за последние годы полностью взял под контроль с точки зрения регулирования ситуацию на банковском рынке, в том числе очистив его от недобросовестных участников. Аксаков отметил, что главными условиями функционирование филиалов будет качество работы и соблюдение российского законодательства, нормативных требований Банка России.