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12 июля 2024 года 10:32
Цены на новые автомобили в 1-м полугодии поднялись на 14%
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EPA\ТАСС
Средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) новой легковой машины в России в первом полугодии 2024 г. выросла на 14% в годовом выражении до 3,16 млн руб. Об этом говорится в материалах аналитического агентства "Автостат", с которыми ознакомились "Ведомости". При этом в июне цены даже снизились на 1% год к году до 2,95 млн руб. В первом полугодии 2023 г. динамика роста цен была чуть медленнее по сравнению с тем же периодом 2024 г.: тогда они выросли на 12% год к году до 2,68 млн руб., свидетельствуют данные агентства. За весь прошлый год средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,96 млн руб. Это на 24% больше, чем в 2022 г. Средняя цена (без учета занимаемой доли рынка) новой легковушки в июне снизилась на 7% до 3,68 млн руб. по сравнению с июнем прошлого года, следует из материалов Национального агентства промышленной информации (НАПИ), с которыми ознакомились "Ведомости". В месячном выражении - к маю 2024 г. - стоимость автомобиля выросла на незначительные 0,2%. Во второй половине года ожидается рост цен, но пока сложно сказать, превысит ли он пиковые значения 2023 г., когда средняя стоимость машины достигала 4,05-4,06 млн руб., говорит директор НАПИ Татьяна Арабаджи. Она напоминает, что с 1 июля ЦБ установил надбавки к коэффициентам риска по выдаче автокредитов лицам с показателем долговой нагрузки более 50%. Это скажется на продажах легковых автомобилей бюджетного сегмента, так как их в основном покупают люди с невысоким уровнем дохода и высокой долговой нагрузкой, отмечает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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