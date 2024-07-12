Доля льготной ипотеки превысит цель в 25%

12 июля. FINMARKET.RU - В ближайшие годы доля льготной ипотеки в общем объеме выдач не снизится до целевого уровня, сообщил "Известиям" замминистра финансов Иван Чебесков.. По его словам, даже отмена госпрограммы под 8% и ужесточение условий семейной ипотеки не позволят опустить этот показатель до 25%. "После нынешних изменений этого, конечно, не произойдет — всё равно доля льготных программ будет существенно выше 50%", - заявил Чебесков.

В июле закончилось действие самой популярной программы льготной ипотеки — на новостройки под 8%. Она вводилась как антикризисная мера в период пандемии коронавируса и должна была поддержать граждан и строительную отрасль. Однако в результате из-за роста цен доступность жилья она не повысила, признавались власти.

В этом месяце также изменились критерии семейной ипотеки. Минфин представил новые условия — теперь под программу подпадают семьи с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно, с ребенком-инвалидом или с двумя несовершеннолетними детьми, но из малых городов численностью до 50 тыс. человек или из 35 регионов с низким уровнем строительства.

Изменить ситуацию сможет только постепенное изменение условий госпрограмм и их сокращение, добавил замминистра финансов. Он добавил: поможет также восстановление рыночной ипотеки, которое зависит от уровня ставок в экономике и величины ключевой.

При этом нормализация денежно-кредитной политики (ДКП) поможет привести долю ипотеки с господдержкой к целевым значениям в течение нескольких лет, отметил Чебесков.

По итогам мая доля льготных программ в общих выдачах достигла рекордного уровня и превысила 75%, писали ранее «Известия». Это значит, что три четверти всех выдаваемых жилищных кредитов в РФ субсидировались государством.

В крупнейших банках согласились с прогнозом Минфина. ВТБ не ожидает значительного сокращения доли льготной ипотеки в выдачах в ближайшие 9–12 месяцев, ведь на фоне завершения массовой госпрограммы вырастет значимость семейной ипотеки, уточнили в пресс-службе организации. Представители Абсолют Банка и «Новикома» считают, что ниже 50% она не опустится в ближайшие два года.