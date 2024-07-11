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11 июля 2024 года 09:38
Почему России не хватает инвестиций
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Сергей Фадеичев/ТАСС
11 июля. FINMARKET.RU - Счетная палата указала на недостатки в стимулировании инвесторов в России, пишут "Известия", ссылаясь на июльский доклад СП. Среди пробелов — отсутствие систематизации мер поддержки и единого ответственного ведомства, а также забюрократизированность. Всё это приводит к снижению интереса бизнеса к мерам поддержки и, как следствие, к недостаточным вложениям внутри страны. Впрочем, инвестиции в РФ всё же увеличились — на 10% за прошлый год, но эксперты считают, что эти темпы можно ускорить — для этого следует обновить законодательство, больше субсидировать производство напрямую и привлекать зарубежных партнеров, например, с Ближнего Востока.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, инвестиции
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