Почему России не хватает инвестиций

11 июля. FINMARKET.RU - Счетная палата указала на недостатки в стимулировании инвесторов в России, пишут "Известия", ссылаясь на июльский доклад СП.

Среди пробелов — отсутствие систематизации мер поддержки и единого ответственного ведомства, а также забюрократизированность. Всё это приводит к снижению интереса бизнеса к мерам поддержки и, как следствие, к недостаточным вложениям внутри страны. Впрочем,всё же увеличились — на 10% за прошлый год, но эксперты считают, что эти темпы можно ускорить — для этого следует обновить законодательство, больше субсидировать производство напрямую и привлекать зарубежных партнеров, например, с Ближнего Востока.