Плановые проверки бизнеса могут остаться в прошлом

11 июля. FINMARKET.RU - Плановыебизнеса могут так и не вернуться даже после отмены моратория на надзор с 1 января 2025 года, пишут "Известия". Минэкономразвития предлагает в перспективе ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия. Это не коснется организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, — например, АЭС, ГЭС, химических заводов и других, сказано в документах ведомства. Министерство уже прорабатывает поправки в законодательство. Инициатива может отрицательно сказаться на безопасности товаров и услуг, считают общественники.

В министерстве также добавили, что для части организаций правительство уже ввело обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок. Под них, например, подпали социально значимые учреждения: поликлиники, больницы, детские дома и дома-интернаты, частные и бюджетные детские сады, школы, вузы.

Основное отличие профилактического визита от проверки состоит в том, что первый не предусматривает штрафов, поэтому средства идут на организацию работы учреждения, добавили в министерстве. В прошлом году количество профмероприятий выросло: контролеры провели более 1 млн таких визитов, что в 3,2 раза больше числа проверок за этот период, отметили в Минэкономразвития.

Развитие механизма профилактических визитов не отменяет оперативной реакции контролеров на информацию о нарушениях, на предписания прокуратуры, а также возможности внеплановых проверок при «срабатывании» индикаторов риска нарушения обязательных требований, отметили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует работу над реформой.

уверен, что Минэкономразвития действует в рамках рискориентированного подхода к проверкам, а он уже дает свои результаты, отметила «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Екатерина Авдеева. Так, число проверок сократилось с 1,5 млн в 2019 году до 353,9 тыс. в 2023-м — предпринимателям действительно стало «легче дышать». Плюс растет число профилактических визитов, когда компаниям помогают предотвратить нарушение, а не штрафуют за него, добавила она.