Страховщики предложили создать институт страховых расследователей

11 июля. FINMARKET.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в Банк России предложение создать институт страховых расследователей для борьбы с мошенничеством, рассказал "Ведомостям" вице-президент объединения Сергей Ефремов. Реализация инициативы потребует внесения изменений в законодательство, отметил он.

Пока идея обсуждается на базе комитета ВСС по противодействию мошенничеству. Сейчас сотрудники служб безопасности страховщиков самостоятельно ищут доказательства в подтверждение факта страхового мошенничества. О выявленных признаках преступления (следах, предметах, документах) "безопасники" должны сообщать в полицию, чтобы улики стали легитимными. После этого правоохранители обязаны повторно провести те же самые оперативно-розыскные мероприятия. Но обычно, по данным ВСС, они делают это спустя длительное время, когда следы преступления уже могут быть уничтожены злоумышленниками.

По мнению директора департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александра Цыганова, институт страховых детективов позволит повлиять на прозрачность страхования, при этом нагрузка на страховой пул ОСАГО снизится, что выльется в снижение тарифов для территорий с распространенным страховым мошенничеством. Также сократится нагрузка на правоохранительные органы, замечает эксперт: взять ее на себя может саморегулируемая организация и в итоге контролировать страховое мошенничество станет проще и эффективнее.