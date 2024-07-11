Зарплаты IT-специалистов упали на 8%

11 июля. FINMARKET.RU - В первом полугодии средниеIT-специалистов в России сократились на 8%, до 151 тыс. рублей к аналогичному периоду прошлого года, пишет "Коммерсант", приводящий расчеты "Хабр Карьеры". При этом в Минцифры подчеркивают, что средняя зарплата в отрасли по-прежнему вдвое выше, чем в прочих секторах экономики.

Средняя зарплата IT-специалистов вмогла упасть по нескольким причинам, допускает председатель совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов: например, крупные IT-компании, такие как "Сбер", "Яндекс" или "Ростех", могли сократить долю дорогостоящих сотрудников, которые появились в результате ожесточенной борьбы за квалифицированные кадры годом ранее. Однако в большинстве компаний уровень зарплаты остался таким же, уточняет он. Другой причиной Смирнов считает наем в штат сотрудников начального уровня, которые могут занижать средний уровень зарплаты IT-специалистов в РФ.