Власти готовятся отдать регионам и муниципалитетам госактивы ради их работы

11 июля. FINMARKET.RU - Правительство все чаще смотрит на принадлежащие государствукак на инструменты выстраивания новой экономической политики, а не как на источник доходов от приватизации. Это потребовало от Белого дома изменения отраслевого регулирования вплоть до отмены концепции управления госимуществом, принятой еще в конце 1990-х, пишет . "Коммерсант".

По информации "Ъ", одновременно по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина Росимущество готовит новый документ с акцентом на передачу федеральных активов регионам и муниципалитетам "в обмен" на эффективное встраивание их в производственные цепочки для наращивания экономической активности. Актуальность юридических аспектов оформления госсобственности в последние годы повысила волна изъятий целого ряда специфических активов у бывших собственников (ЧЭМЗ, "Макфа", ряд ГОКов и т. п.) и последующая их передача (наряду с активами ушедших из РФ иностранных компаний) во владение или управление Росимущества: задачу их юридической "очистки" и возвращения в хозяйственный оборот власти называли одной из первоочередных для имущественного блока правительства.