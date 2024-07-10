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10 июля 2024 года 09:23
Верхние границы цен авиабилетов предлагают ограничить
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Донат Сорокин/ТАСС
Депутаты Госдумы намерены до конца года подключиться к установлению в РФ ограничений верхней границы цен на авиабилеты. Состав рабочей группы по вопросам тарифообразования на транспорте, которая займется этим вопросом, комитет по транспорту Госдумы утвердил на заседании 9 июля. Этому предшествовало заседание комитета в июне при участии Минтранса и ФАС. По данным источников "Коммерсанта", тогда обсуждалось, что верхняя планка цены может быть установлена только для определенных категорий билетов. Критерии могут быть аналогичны с ОАО РЖД, где цены в плацкартных и общих вагонах регулируются ФАС. Категории и критерии границ стоимости билетов будут прорабатываться правительством по запросу рабочей группы, уточнил изданию глава комитета Евгений Москвичев. "Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе, перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы",— пояснил он. Собеседники “Коммерсанта” на авиарынке указывают, что инициатива может привести к убыткам для перевозчиков, тогда как в РФ уже действует несколько программ субсидирования, сдерживающих цены на региональных рейсах. Эксперты предлагают повышать доступность перевозок ограничением роста тарифов на аэропортовые услуги и авиакеросин.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, авиабилеты, цены
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