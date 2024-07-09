Отмена льготной ипотеки: куда двинутся цены

9 июля. FINMARKET.RU - Спрос на льготную ипотеку в июне резко вырос — по итогам месяца банки выдали в полтора раза больше таких займов, чем в мае, пишут "Известия", проаназировав данные ДОМ.РФ.

Объем оформленных кредитов по госпрограммам достиг рекордного уровня с начала года и превысил отметку в 600 млрд рублей — это почти треть от выдач за всё первое полугодие 2024-го. Массовые льготные программы привели к разгону цен на жилье, однако после их корректировки с 1 июля спрос на ипотеку может просесть на 30%.

По итогам июня банки выдали льготных ипотечных кредитов на сумму 614,6 млрд рублей, что на 45% больше, чем в мае, когда объем составил 422,8 млрд, следует из данных ДОМ.РФ. Число предоставленных займов выросло на аналогичную величину — с 79,5 тыс. до 116 тыс. Это рекордные показатели с начала 2024 года.

При этом выдачи ипотеки с господдержкой под 8%, которая завершилась с 1 июля, увеличились на 60% и достигли 210 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ. Спрос на семейную ипотеку, действие которой президент поручил продлить до 2030 года, тоже значительно вырос. В июне в рамках этой программы банки выдали кредитов на 322,5 млрд рублей, что превышает показатель мая в полтора раза. Новые условия по ней в правительстве должны согласовать в ближайшие дни.

На июнь пришлось около 28% всех выдач ипотеки с господдержкой за первое полугодие 2024-го, следует из данных ДОМ.РФ. Всего за этот период россияне оформили более 402 тыс. льготных кредитов на сумму 2,1 трлн рублей — это больше аналогичного периода 2023-го на 25% и 36% соответственно.

Как рынок недвижимости изменится во втором полугодии? Без массовой безадресной льготной ипотеки стоимость квадратного метра: скорее всего, начнет стагнировать, полагает глава Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Irn.ru Олег Репченко. Однако серьезного пересмотра цен не будет — застройщики существенно нарастили продажи и какое-то время смогут существовать даже на фоне снижения спроса.

Уменьшение стоимости маловероятно в условиях повышенной инфляции, добавил независимый эксперт Андрей Бархота.

Отмена ипотеки с господдержкой под 8% давно ожидалась, поскольку кредитный рынок из-за нее оказался перегрет, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Помимо того, перекос цен на новостройки и вторичное жилье за время действия программы существенно вырос — по данным ЦБ, на 40%.