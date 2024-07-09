Тренд на выбор в пользу частного дома будет нарастать

9 июля. FINMARKET.RU - Российские власти видят перспективы расширения спроса на жилье за счет частного домостроения, пишет "Независимая газета". На этой неделе Торгово-промышленная палата (ТПП)совместно с Минстроем планируют обсуждать перспективы развития рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и меры его господдержки. Чиновники и застройщики ожидают, что готовящийся законопроект о применении эскроу-счетов при строительстве частных домов увеличит строительство коттеджей с привлечением профессиональных подрядчиков в три раза. Представители строительной отрасли рассчитывают и на внедрение госпрограммы по поддержке спроса на ИЖС.

астное домостроительство занимает все большую долю на рынке. Так, по данным Росстата, по итогам пяти месяцев этого года было возведено 3,7 тыс. многоквартирных домов, а населением было построено свыше 220 тыс. жилых домов. При этом общая площадь жилых помещений в частных домах составила 30,8 млн кв. м, или 70,5% общего объема жилья, введенного в январе–мае 2024 года в России.

Чиновники и представители строительной отрасли ожидают, что тренд на выбор в пользу частного дома среди россиян будет и дальше нарастать.