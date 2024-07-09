Системные изменения налогового законодательства: что будет

9 июля. FINMARKET.RU - Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов об изменении налоговой системы, предусматривающий, в частности, введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ, семейного налогового вычета и пересмотр ставок ряда налогов. Среди поправок, которые могут приняты ко второму чтению, положения о туристическом налоге, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в интервью газете "Коммерсант".

"Туристический налог дает самостоятельный источник для местной власти - муниципалитеты будут вправе вводить его по своему усмотрению, а доходы будут зачисляться в местные бюджеты", - отметил он. По его словам, предусмотрены поправки, касающиеся малого бизнеса. "Когда законопроект уже был внесен в Госдуму, "Опора России" обратила внимание на то, что, исходя из первоначальной редакции, даже те, кто не платит НДС, могли попасть в ситуацию, когда вести учет и сдавать отчетность нужно было "с первого рубля". Мы отработали это с правительством, и теперь в поправках меняется всего одно слово - никто и не заметит, но снимется огромная нагрузка и справедливость восстановлена", - пояснил он.

Макаров также добавил, что введение каких-то новых оценочных критериев и понятий по термину "дробление" бизнеса сейчас признано нецелесообразным. ""Опора России" подтвердила согласование текста, подготовленного ко второму чтению, готовность проводить мониторинг практики правоприменения, которая сложится на основе этих положений, чтобы мы могли все вместе проанализировать ее и при необходимости доработать вопросы администрирования", - рассказал он. Параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), по его словам, прописать в законе сейчас не представляется возможным, "поскольку есть слишком много развилок и разногласий по каждой из них". "Мы договорились продолжить работу над ФИНВ, и когда развилки будут отработаны, будем вносить согласованные положения в закон", - добавил Макаров.