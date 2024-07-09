Страховать жилье от ЧС будут правильно

9 июля. FINMARKET.RU - В Белом доме поддерживают пакет поправок по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), следует из проекта отзыва кабмина, пишут "Ведомости". Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил газете, что нижняя палата парламента ждет положительный отзыв правительства, не уточнив других деталей.

Поправки в закон об организации страхового дела, регламентирующиежилья от, вступили в силу в 2019 году, но фактически не заработали. Формулировки предусматривают не обязанность, а право региональных властей разрабатывать, утверждать и реализовывать такие программы страхования. Компенсация за утраченное или поврежденноепо закону выплачивается по рыночным ценам за счет бюджетных средств и непосредственно страховщиков.

Но и новые поправки требуют доработки, указано в проекте отзыва правительства. Учитывая, что один из источников финансирования механизма - бюджеты субъектов, их обязанность разрабатывать и реализовывать такие программы потребует дополнительных средств на финансирование или отвлечение средств бюджетов, предусмотренных на возмещение причиненного жилым помещениям ущерба в результате ЧС. Значительных дополнительных расходов для бюджетов субъектов инициатива не повлечет, полагают представители "Сбербанк страхования", "Ингосстраха", "Совкомбанк страхования" и "РЕСО-гарантии". Вопрос стимулирования страховщиков к участию в программе скорее технический, считает заместитель генерального директора по внешним связям "Ингосстраха" Илья Соломатин. По его словам, гораздо важнее, чтобы была создана работающая система.