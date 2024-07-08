Слабеет интерес частных лиц к рисковым активам

8 июля. FINMARKET.RU -частных лиц к рисковым активам снизился на фоне слабого фондового рынка. По оценкам "Коммерсанта" , основанным на данных Investfunds, в июне впервые с начала весны заметно снизился спрос на наиболее рисковые фонды. Чистый приток в ПИФы акций составил всего 5 млрд руб. (14,4 млрд руб. в мае), в фонды смешанных инвестиций — 2,9 млрд руб. (6,6 млрд руб. в мае). Снижение привлечений произошло на фоне стагнации российского рынка акций.

На фоне ожидания роста ключевой ставки интерес инвесторов все больше смещается в сторону ПИФов денежного рынка. Высокая популярность таких фондов в сравнении с более доходными депозитами заключается в их большей ликвидности - так, продать паи можно в любой момент без потери процентов. Кроме того, растет и интерес к другим долговым инструментам с плавающей ставкой, более привлекательным по сравнению с депозитами за счет ликвидности. "Флоатеры способны показывать более высокую доходность по отношению к фондам денежного рынка за счет риск-премии эмитентов, а потому могут быть интересны для инвестиций", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.