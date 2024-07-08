Арендаторы жилья столкнулись с проблемами из-за высокой ставки ЦБ

Отмена льготной ипотеки, высокие ставки по кредитам и общий рост цен напривели к ужесточению конкуренции среди арендаторов. Их стало больше из-за того, что россияне либо не могут позволить себе купить подорожавшие квартиры, либо купили новостройку и теперь вынуждены дожидаться окончания строительства и копить на будущий ремонт.

"Объем предложения на рынке аренды снизился примерно на 20-30% относительно прошлого года. Из-за этого у желающих снять жилье будут проблемы. Вернее, они уже начались, поскольку пик спроса, который раньше приходился на конец лета и начало осени, сместился на июнь", - рассказал "Российской газете" директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

По его словам, к традиционным категориям арендаторов добавились люди, которые продали свою старую квартиру ради покупки новой и дожидаются окончания строительства в съемном жилье. "Кроме того, стало меньше тех, кто смог перебраться из арендного жилья в собственное. Они продолжают снимать и не освобождают квартиры", - отметил Зайцев. Он добавил, что дороговизна ипотеки - это следствие не только высокой ключевой ставки Банка России.

Эксперты отмечают, что ставки по ипотеке на вторичном рынке уже больше 20%, астоит около 5% отжилья в год

Аренда дорожает весь последний год, причем в основном за счет роста цен на самые доступные варианты - комнаты и однокомнатные квартиры, заметил эксперт по недвижимости Алексей Силантьев. Из-за этого средняя цена значительно сдвинулась вверх. Однако в дальнейший бурный рост арендной платы Силантьев не верит.

Катастрофы с ценами на аренду жилья ждать не следует, подтверждает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. "Ситуацию смягчает в том числе выход на рынок инвестиционных квартир, которых россияне довольно много накупили после запуска льготной ипотеки. За минувшие годы часть таких квартир достроились", - напомнила она.