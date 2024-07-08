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08 июля 2024 года 09:15
Банки нарастили продажи просроченных долгов до 70 млрд руб.
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Сергей Карпухин/ТАСС
8 июля. FINMARKET.RU - По итогам первого полугодия объем переуступленных по цессии просроченных банковских долгов оказался максимальным за четыре года (для этого периода), пишет "Коммерсант". По данным онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, объем реализованной просроченной банковской задолженности составил 69,7 млрд руб., превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 44%. Показатель вырос даже несмотря на то, что в первом квартале на онлайн-площадках были реализованы банковские долги лишь на 24,95 млрд руб., меньше на 14%, чем годом ранее. Рост объема закрытых сделок растет, подтверждают и в НАПКА. Такая динамика рынка цессии связана с тем, что для взыскателей эффективнее работать даже с дорогими долгами, чем замораживать бизнес-процессы. Тем более что во втором полугодии на рынок может выйти большой объем менее качественной просрочки "Рынок заинтересован в покупке новых лотов, более того, есть инвесторы, готовые финансировать расширение портфелей в рамках той или иной компании",— отмечают в отраслевой СРО.
Опубликовано Финмаркет
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