Банки нарастили продажи просроченных долгов до 70 млрд руб.

8 июля. FINMARKET.RU - По итогам первого полугодия объем переуступленных по цессии просроченных банковских долгов оказался максимальным за четыре года (для этого периода), пишет "Коммерсант" . По данным онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, объем реализованной просроченной банковской задолженности составил 69,7 млрд руб., превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 44%. Показатель вырос даже несмотря на то, что в первом квартале на онлайн-площадках были реализованы банковскиелишь на 24,95 млрд руб., меньше на 14%, чем годом ранее.

Рост объема закрытых сделок растет, подтверждают и в НАПКА. Такая динамика рынка цессии связана с тем, что для взыскателей эффективнее работать даже с дорогими долгами, чем замораживать бизнес-процессы. Тем более что во втором полугодии на рынок может выйти большой объем менее качественной просрочки

"Рынок заинтересован в покупке новых лотов, более того, есть инвесторы, готовые финансировать расширение портфелей в рамках той или иной компании",— отмечают в отраслевой СРО.