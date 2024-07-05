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05 июля 2024 года 09:53
Что будет ускорять и замедлять экономику России
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Петр Ковалев/ТАСС
5 июля. FINMARKET.RU - Ресурсы роста российской экономики в последние три года в значительной степени исчерпаны, но ее качество повысилось, что привело к возникновению новых драйверов развития. Такой вывод можно сделать из центральной макроэкономической дискуссии Банка России с экспертами на Финансовом конгрессе, пишут "Ведомости". Рост экономики может замедлиться, но вряд ли значительно, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Экономике в целом и отдельным территориям в частности удалось повысить свой потенциал (способности производить больше товаров и лучшего качества, потенциал ВВП - оценочный показатель). "Мы будем возвращаться к траектории более сбалансированного экономического роста, но, скорее всего, эта траектория выше, чем была до 2019 года", - подчеркнула она. Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин считает, что сейчас инфляционные риски, которые свидетельствуют о нездоровых процессах в экономике, возросли, поэтому ЦБ приходится действовать жестко. Как пояснил газете директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, двузначная ключевая ставка сыграла свою роль, и механическое ее повышение не создаст коренных новых стимулов. В то же время изменение риторики и собственного прогноза ЦБ по ключевой ставке сильно влияет на рынок и долгосрочные ставки, что игроки наблюдали и в начале этого года, уточнил экономист. Поэтому не исключено, что управление ожиданиями - это сейчас более сильный инструмент и его потенциал влияния выше, резюмировал он.
Опубликовано Финмаркет
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