Рынок проверяет цены на бензин на устойчивость

5 июля. FINMARKET.RU - В России продолжают ускоряться потребительские и биржевыена. Стремительный рост цен на топливо в рознице, наблюдающийся последние недели, экономисты называют шокирующим. Биржевые цены на бензин растут 20 сессий подряд. Эксперты текущую ситуацию с ценами считают неустойчивой и не исключают введения запрета на экспорт бензина. Экономисты опасаются, что если тренд к росту цен продлится до конца до начала сбора урожая и осенней посевной, то ситуация может быть критичной, пишет "Независимая газета".

Как сообщили в Росстате, только на неделе с 25 июня по 1 июля потребительские цены на бензин выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,52% после повышения на 0,41% с 18 по 24 июня, на 0,16% с 11 по 17 июня, на 0,22% с 4 по 10 июня и на 0,26% с 28 мая по 3 июня. Таким образом, с начала года цены на бензин увеличились на 3,2% при общей инфляции 4,51%. Для сравнения: в прошлом году потребительские цены на бензин за год выросли на 7,23%, чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Ускоряются цены на топливо и на бирже. Так, стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет 20 торговых сессий подряд, с 5 июня, следует из материалов торгов.