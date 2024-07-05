В России могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок

5 июля. FINMARKET.RU - Российские магазины уведомили покупателей, что могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за ограничений на ввоз из. Как выяснилось, пишет "Коммерсант", 14-й пакет санкций ЕС, запрещающий экспорт ввинила, его производных и полимеров, затронет и музыкальные носители. Запрет скажется не только на торговле пластинками, но и на российских музыкантах, которые заказывали их производство в Европе.

Единственный в России завод по производству виниловых пластинок "Ультра продакшн" (входит в ЗАО "Мультимедиа Холдинг") загружен заказами от отечественных исполнителей на два-три года вперед, отметил источник газеты на музыкальном рынке. Другой источник в отрасли считает, что именно завод сильнее всего пострадает от ограничений ЕС. При этом в "Мультимедиа Холдинге" ранее прогнозировали, что выручка предприятия в 2024 году может увеличиться на 30%: "Из-за дорогой логистики из Европы заказчики все реже закупают там тиражи, что ведет к увеличению объемов заказов".