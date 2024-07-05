5 июля. FINMARKET.RU - Застройщиков предложили проверить на ценовой сговор. С просьбой провести проверку на предмет ценового сговора застройщиков жилья обратился в Федеральную антимонопольную службу вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет "Российская газета".

"С 2018 по 2023 год средняя стоимость квадратного метра жилья возросла в 2,2 раза, хотя стройматериалы в среднем подорожали только в 1,5 раза", - отметил Чернышов. По сути, речь идет о двукратном повышении прибыли девелоперов, считает автор обращения.

В ФАС фактов картельного и ценового сговора не нашли. Привязывать рост цен на жилье в последние годы исключительно к стоимости стройматериалов некорректно, считает владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. Для девелоперов, которые во многом закредитованы, стройка - это бизнес, подчиняющийся своим законам. После скачка спроса на жилье при введении льготной ипотеки предложение не всегда успевало за покупателями и логичным итогом стал рост стоимости квадратного метра. "При этом необходимо учитывать фактор конкурентоспособности возводимого жилья. На рынке есть усредненные ценовые показатели, которым застройщикам приходится следовать, чтобы не демпинговать продажи и не обвалить сектор в целом", - отметил он. Если же говорить о стройматериалах, по словам Прохорова, их отечественное производство расширяется, однако многие компоненты остаются импортными.

В условиях волатильности рубля цены на эти стройматериалы растут. Как отметила директор по закупкам ГК "А101" Елена Леликова, сейчас предложение стройматериалов сокращается из-за необходимости восстанавливать пострадавшие от паводков регионы и рекордного спроса на землю под строительство индивидуальных домов. Это также ведет к росту цен. "Никакого заговора застройщиков нет. Есть реальные экономические факторы, влияющие на рост стоимости жилья", - считает и основатель компании по комплексному ремонту жилья Smarthome Альбина Сакаева. За последние 4 года стройматериалы подорожали почти на 70%. Еще один фактор - нехватка рабочих. Количество мигрантов значительно снизилось, а расходы на оплату труда выросли.