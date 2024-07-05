Россияне заинтересовались майнингом

5 июля. FINMARKET.RU - Профильные компании отмечают высокий интерес российских граждан к майнингу. Причем прошедшее весной уменьшение нормы вознаграждения за добычу (халвинг) биткойна, в результате чего его себестоимость значительно выросла, не повлиял на их предпочтения. Инвесторы готовы вкладывать в него тысячи и миллионы долларов. Однако это направление бизнеса почти не регулируется, и принятие профильных законов может сделатьв России менее рентабельным, пишет "Коммерсант".

По данным опроса Intelion Data Systems, которые приводит "Ъ", интерес российских инвесторов к майнингу криптовалют даже после прошедшего в апреле 2024 года халвинга биткойна остается значительным. В частности, 38% опрошенных начали инвестировать в майнинг в преддверии этого события, в результате которого вознаграждение за добычу виртуальной валюты снизилось в два раза. Вместе с тем 14% опрошенных начали инвестировать в майнинг еще в 2022 году, "когда рынок криптовалют стал более доступным для широких масс", а 9% — во время подъема в 2017 году (в декабре курс впервые превысил $20 тыс.). При этом только 2% опрошенных инвестируют в майнинг более десяти лет.