Растет спрос на строительство одноэтажных коттеджей

4 июля. FINMARKET.RU - Россияне теряют интерес к двух-трехэтажным коттеджам. Участники загородного рынка отмечают тренд на строительство именно одноэтажных "особняков", пишет "Российская газета"

Заемщики, получающие ипотеку на строительство загородного, предпочитают небольшие дома, рассказал руководитель направления "Индивидуальное жилищное строительство" ДОМ.РФ Георгий Прозоровский. Опрос, проведенный госкорпорацией вместе с ВЦИОМ, показал, что ипотечники выбирают дома в 2 этажа с 4 и более комнатами площадью 110-125 кв.м. Из материалов лидирует кирпич, на втором месте - газобетон и дерево. При этом он отметил тренд на одноэтажные дома. Они занимают второе место по популярности при аналогичной площади и с аналогичным набором помещений.

Сейчас в среднем классе действительно отмечается тренд на одноэтажные дома, подтверждает гендиректор выставки малоэтажного строительства Open Village Владислав Копица. На такие здания площадью в 120-200 кв.м приходится 70% спроса, еще 30% - это дома в 2 этажа, трехэтажных домов почти нет.

Тренд на одноэтажные дома действительно присутствует на рынке, говорит архитектор, преподаватель Московской архитектурной школы (МАРШ) Евгений Макаренко. У него есть несколько причин. Во-первых, одноэтажный дом дает больший комфорт проживания для всех членов семьи, в том числе пожилых людей и родителей с маленькими детьми.

Одноэтажные дома однозначно набирают популярность, завоевывают свою часть рынка, но учитывая огромные объемы ввода загородных домов, можно сказать точно - одинаково будут востребованы как одноэтажные, так и двухэтажные дома, потому что они будут решать разные задачи и удовлетворять разным требованиям жителей, считает член Совета партнерства, эксперт Ассоциации деревянного домостроения Андрей Елуков.