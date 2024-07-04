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04 июля 2024 года 08:27
В РФ обсуждают субсидирование разработчиков процессоров
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DPA/ТАСС
4 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает с участниками рынка возможность субсидирования отечественных разработчиков процессоров, чтобы выровнять их стоимость с иностранными аналогами, в том числе Intel, рассказал источник "Коммерсанта", близкий к правительству. По его словам, речь идет о том, чтобы российские производители компьютеров, систем хранения данных и серверов могли бы без увеличения стоимости конечного оборудования выпустить серию техники на отечественном чипсете. В Минпромторге подтвердили изданию, что разрабатывают меру поддержки, направленную на снижение стоимости российских электронных компонентов и модулей на их основе. "В настоящее время формируется финансово-экономическая модель и основные условия для данной меры, в том числе и формат поддержки (субсидия на скидку, компенсация недополученных доходов и др.)",— пояснил представитель Минпромторга. Это не потребует больших средств из бюджета, считают участники рынка, но они убеждены, что более действенной мерой стало бы субсидирование разработки самих процессоров, хотя оно и стоило бы бюджету 6–9 млрд руб. ежегодно.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, процессоры, субсидирование
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