В РФ обсуждают субсидирование разработчиков процессоров

4 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает с участниками рынка возможность субсидирования отечественных разработчиков процессоров, чтобы выровнять их стоимость с иностранными аналогами, в том числе Intel, рассказал источник "Коммерсанта" , близкий к правительству. По его словам, речь идет о том, чтобы российские производители компьютеров, систем хранения данных и серверов могли бы без увеличения стоимости конечного оборудования выпустить серию техники на отечественном чипсете.

В Минпромторге подтвердили изданию, что разрабатывают меру поддержки, направленную на снижение стоимости российских электронных компонентов и модулей на их основе. "В настоящее время формируется финансово-экономическая модель и основные условия для данной меры, в том числе и формат поддержки (субсидия на скидку, компенсация недополученных доходов и др.)",— пояснил представитель Минпромторга.

Это не потребует больших средств из бюджета, считают участники рынка, но они убеждены, что более действенной мерой стало быразработки самих процессоров, хотя оно и стоило бы бюджету 6–9 млрд руб. ежегодно.