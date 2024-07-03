Стейблкоины хотят легализовать для международных расчетов

3 июля. FINMARKET.RU - Российские власти хотят легализоватьдля международных расчетов. Сейчас такая возможность обсуждается, предложения уже сформулированы, пишут "Известия", ссылающиеся на зампреда ЦБ Алексея Гузнова. По его словам, вопрос в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.

Причем, возможно, это будет сделано не в виде эксперимента, а как постоянно действующая норма, уточнил Алексей Гузнов.

Речь идет о токенах, выпускаемых в иностранных информационных системах. По каким-то параметрам стейблкоины могут походить на цифровые финансовые активы (ЦФА), по каким-то — на криптовалюты, поэтому понадобится докрутить регулирование, отметил зампред ЦБ. При этом стейблкоины пользуются популярностью и их можно приспособить для своих нужд.

"Понимание пока формируется, и, надеюсь, в ближайшее время оно выльется в текст [законопроекта]", — заключил Алексей Гузнов.

В пресс-службе Минфина "Известиям" сообщили: вопрос о том, чтобы официально разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов, прорабатывается.

Стейблкоин — это разновидность крипты, курс которой привязан к стоимости базового актива — например, валют (доллара США — USDT, евро — STASIS EURO или юаня — CNHt) или других активов (золота — XAUT), пояснил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Их резервы также обеспечены реальными активами — это стабилизирует их курс. Другие криптовалюты в основном волатильны, что создает сложности в использовании их для расчетов.

Алексей Гузнов добавил: в повестке остается и тема использования криптовалют для трансграничных расчетов. Такая идея обсуждается с 2023 года, а в апреле в Госдуме разработали законопроект, регулирующий соответствующий эксперимент.

ЦФА же отличаются от стейблкоина тем, что у такого актива есть конкретный эмитент, как у ценной бумаги. Сейчас подобный инструмент с точки зрения законодательного регулирования есть только в России. Наши ЦФА построены на закрытом блокчейне и не обращаются на внешнем рынке, пояснил директор по взаимодействию государственными органами BitRiver Олег Огиенко.