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03 июля 2024 года 08:45
Минэкономики рассчитало эффективность ОЭЗ
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Илья Московец/ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - По итогам проведенной Минэкономразвития оценки эффективности работы особых экономических зон (ОЭЗ) в 2023 году определено, что в целом этот показатель остается высоким, хотя он и несколько снизился в сравнении с прошлыми годами, пишет "Коммерсант". Среди главных результатов ОЭЗ - их вклад в ВВП страны в размере 1,2 трлн рублей, сохранение тенденции на превышение уплаченных резидентами налогов над объемом льгот и затрат государства на зоны, рост инвестиций по сравнению с 2022 годом (отставший, впрочем, от заявленных планов). Как отметил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский, в ОЭЗ "ярко проявляется лаговый эффект" - результаты появляются на пятый-шестой год после запуска. "Хорошо, что последние годы ОЭЗ обеспечивают положительный налоговый эффект, но эффект небольшой: превышение налоговых платежей над расходами и объемом льгот в 2022 году составило всего 10%, а в 2023-м - 8%", - отметил он. При этом за последний год на треть выросли затраты бюджетной системы на создание инфраструктуры ОЭЗ, с чем эксперт связывает небольшое снижение их эффективности.
Опубликовано Финмаркет
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