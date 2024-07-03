Помесячный рост инвестиций в основной капитал резко ускорился

3 июля. FINMARKET.RU - В первом квартале помесячный рост инвестиций в основнойрезко ускорился — как по данным Росстата, так и по оценкам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет "Коммерсант".

В ежемесячном анализе макроэкономических тенденций ЦМАКП констатирует: "Судя по данным об (очень низкой) динамике предложения инвесттоваров и строительных работ, можно предположить, что высокая динамика инвестиций связана в очень большой степени с производством военной продукции".

В ЦМАКП также фиксируют, что в феврале—марте рентабельность в широкой группе отраслей оставалась высокой, но в отдельных — машиностроении (особенно жестко — в транспортном) и деревообработке — она оказалась ниже, чем у безрискового финансового вложения средств. "Есть риски, что в эту группу "свалятся" легкая и пищевая отрасли, особенно в случае удорожания сырьевой базы (причины — заморозки и импорт)",— поясняют авторы.