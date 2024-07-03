.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Помесячный рост инвестиций в основной капитал резко ускорился
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

03 июля 2024 года 08:36

Помесячный рост инвестиций в основной капитал резко ускорился

 0
Помесячный рост инвестиций в основной капитал резко ускорился
3 июля. FINMARKET.RU - В первом квартале помесячный рост инвестиций в основной капитал резко ускорился — как по данным Росстата, так и по оценкам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет "Коммерсант".

В ежемесячном анализе макроэкономических тенденций ЦМАКП констатирует: "Судя по данным об (очень низкой) динамике предложения инвесттоваров и строительных работ, можно предположить, что высокая динамика инвестиций связана в очень большой степени с производством военной продукции".

В ЦМАКП также фиксируют, что в феврале—марте рентабельность в широкой группе отраслей оставалась высокой, но в отдельных — машиностроении (особенно жестко — в транспортном) и деревообработке — она оказалась ниже, чем у безрискового финансового вложения средств. "Есть риски, что в эту группу "свалятся" легкая и пищевая отрасли, особенно в случае удорожания сырьевой базы (причины — заморозки и импорт)",— поясняют авторы.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  капитал,  инвестиции

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.