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03 июля 2024 года 08:36
Помесячный рост инвестиций в основной капитал резко ускорился
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3 июля. FINMARKET.RU - В первом квартале помесячный рост инвестиций в основной капитал резко ускорился — как по данным Росстата, так и по оценкам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет "Коммерсант". В ежемесячном анализе макроэкономических тенденций ЦМАКП констатирует: "Судя по данным об (очень низкой) динамике предложения инвесттоваров и строительных работ, можно предположить, что высокая динамика инвестиций связана в очень большой степени с производством военной продукции". В ЦМАКП также фиксируют, что в феврале—марте рентабельность в широкой группе отраслей оставалась высокой, но в отдельных — машиностроении (особенно жестко — в транспортном) и деревообработке — она оказалась ниже, чем у безрискового финансового вложения средств. "Есть риски, что в эту группу "свалятся" легкая и пищевая отрасли, особенно в случае удорожания сырьевой базы (причины — заморозки и импорт)",— поясняют авторы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, капитал, инвестиции
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