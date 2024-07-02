Число виртуальных SIM-карт в РФ выросло в 1,8 раза

2 июля. FINMARKET.RU - По данным исследования GSMA Intelligence, мобильные операторы в 2023 году зафиксировали двукратный рост количества активированных eSIM. К 2025 году, как прогнозируют аналитики GSMA, количество подключений через eSIM достигнет миллиарда устройств, а к 2028 году на половине всех смартфонов будут активированы виртуальные. При этом общее число eSIM-подключений достигнет 4 млрд, пишет "Российская газета"

В России количество eSIM также растет, причем темп роста довольно высокий. Число абонентов, использующих в своих смартфонах eSIM, в январе - мае текущего года увеличилось на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более 98% владельцев используют ее в качестве основной сим-карты. К таким выводам пришли аналитики "МегаФона", изучив обезличенные данные абонентов за первые пять месяцев 2024 года.

Среди смартфонов самый популярный бренд с установленной eSIM - iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Чаще всего eSIM присутствует на iPhone 11, однако доля этой модели постепенно снижается по мере замены ее на следующие поколения смартфонов этой марки.

"Спрос на eSIM в последние годы устойчиво растет, так как появляется все больше устройств, которые поддерживают эту технологию. Ее преимущества очевидны. Это и удобство пользования, и дополнительная защита абонента, так как карту не надо переставлять из старого смартфона в новый и ее невозможно потерять. Кроме того, у абонента появляется возможность иметь два номера на устройствах, поддерживающих технологию eSIM и имеющих только один слот для физической сим-карты", - рассказали "РГ" представители "МегаФона".

В Tele2 отметили, что eSIM популярна у продвинутых цифровых пользователей, особенно у владельцев iPhone. При этом с точки зрения возможностей активации eSIM в последние годы в России были сделаны существенные шаги в развитии дистанционных способов подключения через единую биометрическую систему и с помощью усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП) на базе приложения "Госключ".