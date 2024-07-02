2 июля. FINMARKET.RU - На фоне неожиданного подскока выпуска российской промышленности в мае конъюнктурные исследования разошлись в оценках состояния и динамики спроса на ее продукцию в июне 2024 года, пишет "Коммерсант"

По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), в июне российская промышленность сохранила рост выпуска в условиях недостатка запасов готовой продукции при слабом и снижающемся спросе и негативной корректировке его прогнозов. Респонденты часто заявляли, что увеличение новых продаж было связано с устойчивым спросом и привлечением новых клиентов. "По оценкам предприятий (правда, традиционно заниженным), в мае-июне спрос скорее сокращался, чем увеличивался", - комментируют в ИНП РАН. Предпочтительность российского оборудования в 2018-2024 годах оставалась на прежнем уровне, примерно 50%. Основной выигрыш от "санкционной войны" в предпочтениях внутренней промышленности получили производители машин и оборудования из Китая, Турции, Индии. Желание покупать их оборудование выросло по сравнению с замером 2021 года в три раза в 2023 году и в 2,5 раза - в апреле 2024 года.