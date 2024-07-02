Власти Москвы предлагают скорректировать условия предоставления IT-льгот по налогу на прибыль, выяснили "Ведомости" . В частности, применять льготу к той части прибыли, которая не была направлена на выплату дивидендов в 2024 г., предоставлять льготу, если вложения организации в нематериальные активы и основные средства составили не менее 30% от льготируемой прибыли, а также если средняя заработная плата в организации составила не менее 120% от средней заработной платы в IT-отрасли в регионе. Свои предложения мэр Москвы Сергей Собянин направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина 20 июня.

В письме, которое было направлено Володину, речь идет о корректировке законопроекта по совершенствованию налоговой системы, который сейчас обсуждается в Госдуме. 20 июня он был одобрен Госдумой в первом чтении. Им, в частности, предлагается продлить на 2025–2027 гг. действие ставки в 0% по налогу, зачисляемому в региональный бюджет, и установить ставку в 5% по налогу, зачисляемому в федеральный.

Идеи о справедливости, изложенные в предложениях мэра, понятны, рассуждает партнер департамента налогов и права компании "Деловые решения и технологии" Эмиль Бабуров. Но внедрение двух из трех предлагаемых дополнительных критериев для предоставления льгот будет крайне сложно транслировать в качественно работающие положения налогового законодательства, полагает он.