В РФ обсудят новую платформу для легковых машин

2 июля. FINMARKET.RU - Власти планируют обсудить с представителями автопромышленности перспективы разработки единой модульной платформы для выпуска легковых машин. Как рассказали "Известиям" в Минпромторге, определен порядок субсидирования НИОКР.

Разговоры о создании единой модульной платформы начались еще в середине 2022 года, когда подавляющее большинство западных автопроизводителей покинуло российский рынок. Отечественные компании стали заявлять о необходимости и даже намерениях создания отечественных разработок.

Так, президент АвтоВАЗа Максим Соколов на ПМЭФ-2022 сообщил, что в течение четырех лет завод может запустить производство автомобилей на новой платформе. Директор завода "Москвич" Дмитрий Пронин два года назад высказывался о необходимости разработки отечественной платформы для электрокаров. А президент завода "Автотор" в Калининграде Денис Пак в июне 2024-го рассказал, что предприятие будет развивать свою инжиниринговую школу с целью создания отечественных автомобилей.

Необходимость в отечественной платформе увидели и законодатели.

Как рассказали "Известиям" в Минпромторге, к реализации таких проектов могут быть привлечены действующие меры господдержки. В частности, субсидирование НИОКР, финансирование в рамках специализированной программы ФРП "Автокомпоненты" и кластерная инвестиционная платформа. "В ближайшее время возможности создания новой модульной платформы будут рассмотрены и проработаны Минпромторгом совместно с отраслевым сообществом", - отметили в ведомстве.

В ФНС "Известиям" подтвердили, что одним из предполагаемых источников финансирования является программа "Автокомпоненты", запущенная в 2022 году по инициативе Минпромторга. По ней российские производители могут получить льготные займы на сумму до 5 млрд рублей на срок до семи лет по ставке 3% или 5% годовых.