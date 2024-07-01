Аграрная биржа БРИКС перевернет мировой рынок еды в интересах РФ

1 июля. FINMARKET.RU - В понедельник, 1 июля правительствои Банк России представят президенту предложения по созданию аграрной биржи. Новая международнаянужна России для беспрепятственного ведения торгов сельхозпродукцией без оглядки на санкции Запада, пишет Российская газета".

Аграрная биржа станет для БРИКС важным шагом к созданию на рынке продовольствия картеля по примеру ОПЕК, который объединяет стран-экспортеров нефти. Об этом "Российской газете" заявил президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.

"На ней страны БРИКС будут проводить торги сельскохозяйственной продукцией. Идея такой биржи, если упростить, состоит в создании картеля. В целом это будет напоминать ОПЕК, благодаря которому цены на нефть держатся выше, чем могли быть без координации действий стран-экспортеров между собой", - считает академик Дынкин. По его словам, то же самое можно сделать с зерном и другим продовольствием, а также удобрениями. Значимость этих товаров для мировой экономики очень велика, подчеркнул Александр Дынкин. Между тем независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут предупреждает, что путь к запуску аграрной биржи не будет простым, поскольку странам БРИКС придется провести сложные переговоры.