.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЦБ РФ в июле может повысить прогноз по инфляции на 2024 г. и, возможно, по средней ключевой ставке - Юдаева
01 июля 2024 года 10:11
Аграрная биржа БРИКС перевернет мировой рынок еды в интересах РФ
|0
Алексей Филиппов/ТАСС
1 июля. FINMARKET.RU - В понедельник, 1 июля правительство РФ и Банк России представят президенту предложения по созданию аграрной биржи БРИКС. Новая международная биржа нужна России для беспрепятственного ведения торгов сельхозпродукцией без оглядки на санкции Запада, пишет Российская газета". Аграрная биржа станет для БРИКС важным шагом к созданию на рынке продовольствия картеля по примеру ОПЕК, который объединяет стран-экспортеров нефти. Об этом "Российской газете" заявил президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин. "На ней страны БРИКС будут проводить торги сельскохозяйственной продукцией. Идея такой биржи, если упростить, состоит в создании картеля. В целом это будет напоминать ОПЕК, благодаря которому цены на нефть держатся выше, чем могли быть без координации действий стран-экспортеров между собой", - считает академик Дынкин. По его словам, то же самое можно сделать с зерном и другим продовольствием, а также удобрениями. Значимость этих товаров для мировой экономики очень велика, подчеркнул Александр Дынкин. Между тем независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут предупреждает, что путь к запуску аграрной биржи не будет простым, поскольку странам БРИКС придется провести сложные переговоры.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.