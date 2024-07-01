Бизнес предлагает создать криптофонд для международных расчетов

1 июля. FINMARKET.RU - Отечественный бизнес продолжает рассуждать на тему использования криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в международных расчетах, которые сильно затруднились из-за санкций. С этой целью Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прорабатывает идею создания фонда криптовалют, добытых в России. Следующий шаг - выпуск ЦФА, привязанных к этому фонду, рассказал "Ведомостям" управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын.

Так криптовалюту можно будет легально использовать в трансграничных сделках, не вводя ее во внутренний оборот, что в России сейчас запрещено. Расчеты в соответствии с идеей делового объединения будут осуществляться не самой криптовалютой, а, по сути, правом требования к ней (путем выпуска ЦФА), поэтому не будет и ее обращения, а значит, никакого рынка и спекулятивного спроса не возникнет, рассказывает Лисицын.

"Такой инструмент полностью легален внутри России", - констатирует он. Основать криптофонд можно было бы в особом административном районе, некоем офшоре, где власти позволили бы майнерам открывать счета и "сгружать" туда добытую криптовалюту, рассказывает Лисицын. Такоймог бы быть как государственным, так и частным, отмечает он.