В РФ к 2028 г. должно наладиться серийное производство процессоров на 65 нм

1 июля. FINMARKET.RU - Власти утвердилипо развитию электроники и микроэлектроники вдо 2030 года, одним из целевых показателей его реализации стало создание серийного производства микросхем с топологией 65 нм к 2028 году, сообщил источник "Коммерсанта", близкий к правительству. Основным предприятием должен стать входящее в ГК "Элемент" АО "Микрон", которое сейчас выпускает полупроводники по топологиям 180-90 нм.

В Минпромторге заявили, что инициатива прорабатывается с ГК "Элемент". "65 нм применяется при производстве чипов для банковских и сим-карт, а также широкой номенклатуры контроллеров, в том числе для автоэлектроники и интернета вещей",- пояснил представитель министерства. Еще в 2011 году "Микрон" договорился с европейским производителем компонентов STmicroelectronics об освоении техпроцесса для выпуска микросхем с топологией 65 нм, но в 2014 году из-за санкций сотрудничество прекратилось. Эксперты отмечают, что и сейчас без поставок зарубежного оборудования "Микрону" не обойтись, также придется освоить производство кремниевых пластин 300 мм, которые нужны для более современных техпроцессов и пока не выпускаются в России