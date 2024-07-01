.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЦБ РФ в июле может повысить прогноз по инфляции на 2024 г. и, возможно, по средней ключевой ставке - Юдаева
01 июля 2024 года 08:45
Инфляционная цель все дальше от действительности
|0
EPA/ТАСС
1 июля. FINMARKET.RU - Всплеск инфляции в первые три недели июня на фоне продолжающегося роста кредитования увеличивает шансы повышения ключевой ставки Банка России в июле 2024 года, пишет "Коммерсант". В свежей записке о динамике инфляции авторы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), как и другие наблюдатели, фиксируют заметное усиление инфляции за три недели с 4 по 24 июня 2024 года - 0,51% против 0,38% тремя неделями ранее. Уже четыре недели подряд текущий уровень инфляции превышает среднемноголетние значения. По оценке экономиста Дмитрия Полевого, экстраполяция инфляции за 24 дня июня на месяц дает оценку примерно в 0,73% против долгосрочных 0,28%. Скептически настроенные в отношении жесткой денежной политики аналитики продолжают искать причины разгона инфляции вне разогретого спроса, но вместе с тем признают - инфляционная цель регулятора все дальше отодвигается от действительности. В частности, чтобы выйти на годовой инфляционный таргет ЦБ в 4%, потребительские цены почти не должны расти, особенно во втором полугодии.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.