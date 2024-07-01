Инфляционная цель все дальше от действительности

1 июля. FINMARKET.RU - Всплеск инфляции в первые три недели июня на фоне продолжающегося роста кредитования увеличивает шансы повышения ключевой ставки Банка России в июле 2024 года, пишет "Коммерсант".

В свежей записке о динамике инфляции авторы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), как и другие наблюдатели, фиксируют заметное усиление инфляции за три недели с 4 по 24 июня 2024 года - 0,51% против 0,38% тремя неделями ранее. Уже четыре недели подряд текущий уровень инфляции превышает среднемноголетние значения.

По оценке экономиста Дмитрия Полевого, экстраполяция инфляции за 24 дня июня на месяц дает оценку примерно в 0,73% против долгосрочных 0,28%. Скептически настроенные в отношении жесткой денежной политики аналитики продолжают искать причины разгона инфляции вне разогретого спроса, но вместе с тем признают - инфляционная цель регулятора все дальше отодвигается от действительности. В частности, чтобы выйти на годовой инфляционный таргет ЦБ в 4%, потребительские цены почти не должны расти, особенно во втором полугодии.