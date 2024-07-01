В РФ могут ввести контроль за формированием стоимости жилья

1 июля. FINMARKET.RU - В России планируют ввести статистику стоимости жилищного строительства. Это следует из ответа замминистра Минэкономразвития Сергея Назарова вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову, который ранее обратился с таким предложением в правительство.

"Минэкономразвития в целом не возражает против включения показателя (стоимости жилищного строительства) в федеральный план статистических работ (ФПСР) и считает целесообразным Минстрою проработать предложения Росстата о разработке новой методологии его расчета и определении источника первичных данных», — говорится в документе, на который ссылаются "Известия".

В нем сообщается, что Росстат в своем письме в министерство (документ есть в распоряжении «Известий») выразил готовность принять участие в этой работе, а также в случае решения о включении показателя в ФПСР инициировать процесс внесения в него изменений.

Статистику стоимости жилищного строительства Росстат перестал вести с 2022 года. В ведомстве пояснили "Известиям", что ранее этот показатель формировался "на основе сведений о введенной в отчетном периоде площади помещений отдельно стоящих зданий жилого назначения квартирного типа, к которым относятся многоквартирные дома (без пристроек, надстроек, встроенных помещений и индивидуальных домов)".

"В настоящее время такие многоквартирные дома строятся редко, что приводит к отсутствию сведений для расчета показателя по целому ряду субъектов на протяжении длительного периода" — отметили в Росстате.

При этом в документе замминистра рассказывает и о позиции Минстроя, который также дал ответ Минэку (есть у "Известий"). Ведомство, напротив, считает, что разработка отдельной официальной статистической методологии формирования показателя и его включение в ФПСР избыточны. В Минстрое сообщили, что для мониторинга стоимости недвижимости Росстат ежеквартально публикует индексы цен на рынке первичного и вторичного жилья по регионам.

Однако в Минэкономразвития считают целесообразным проработать предложения Росстата о возвращении учета таких статистических данных.

"Наличие такой статистики покажет разницу цены на этапе строительства и продажи жилья. Возможно, это не будет прямым инструментом контроля, но точно может стать сдерживающим фактором для роста стоимости. Чем больше данных скрыто, тем непрозрачнее рынок", — пояснил газете Борис Чернышов.