Тарифы ЖКХ с 1 июля проиндексируют на 9,8%

1 июля. FINMARKET.RU - Совокупный платеж граждан за жилищно-коммунальные услуги в РФ с 1 июля 2024 года будет проиндексирован в среднем по стране на 9,8%. Такие параметры заложены в утвержденном правительством прогнозе социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу и сохранены в уточненном в апреле макропрогнозе до 2027 года.

Размер индексации тарифовустановлен с учетом роста затрат ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение на фоне дополнительной индексации с 1 июля 2024 года регулируемых цен на газ для всех категорий потребителей (размер индексации установлен на уровне 11,2%), дополнительной индексации тарифов на передачу электроэнергии (на 8,0% с 1 июля) и на электроэнергию для населения (на 8,9%). Также с 1 июля 2024 года на 9,1% будут проиндексированысетевых компаний для всех категорий потребителей.

В прошлом году индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля не проводилась (она была перенесена на 1 декабря 2022 года и составила 9%). Не было 1 июля 2023 года и индексации тарифов на газ для всех категорий потребителей (индексация прошла 1 декабря 2023 года на 10% для отдельных категорий промпотребителей, кроме предприятий электроэнергетики и ЖКХ). Не индексировались с середины прошлого года тарифы на услуги по передаче электрической энергии (индексация прошла чуть ранее - с 1 мая на 6,3%), тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей и тарифы на электроэнергию для населения.

Банк России и Минэкономразвития ранее уже отмечали, что ожидают пик инфляции в РФ в июне-июле этого года, в том числе с учетом индексации тарифов с 1 июля.

"Мы видим действие разовых факторов в последние недели - индексацию тарифов на общественный транспорт, в июле будет индексация тарифов на услуги ЖКХ, а в прошлом году ее не было. Но это все разовые факторы. Если мы возьмем условно продовольственные, непродовольственные товары, то видим, что ситуация все последние недели относительно стабильна, внутри идут определенные изменения, но в общем и целом инфляция стабилизировалась", - говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на ПМЭФ-24 в начале июня. По оценкам министерства, снижения инфляции стоит ожидать в августе-сентябре.

"Что касается годовой инфляции, мы ожидаем, что пик будет в III квартале, наверное, в июле. Это в том числе связано и с индексацией в этом месяце тарифов ЖКХ, мы это учитывали. И ожидание снижения годовой инфляции - третий квартал", - говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка 7 июня (тогда Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%).

ЦБ в апреле повысил интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Минэкономразвития в конце мая также увеличило ожидания по инфляции на 2024 год - до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2024 году составляет 5,7% (вырос с 5,3% на начало мая).

Как сообщал на прошлой неделе Росстат, инфляция в РФ с 18 по 24 июня продолжила ускоряться и составила 0,22% после 0,17% с 11 по 17 июня, 0,12% с 4 по 10 июня и 0,17% с 28 мая по 3 июня. С начала месяца рост цен в РФ к 24 июня составил 0,58%, с начала года - 3,82%. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 24 июня на уровне 8,61%.