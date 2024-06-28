.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Что у россиян с достатком
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

28 июня 2024 года 09:54

Что у россиян с достатком

 0  
Елена Афонина/ТАСС
Елена Афонина/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Повышение своего достатка за период последних двух-трех месяцев констатируют 11% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди возрастных категорий чаще всех об улучшении материального положения говорят сограждане 18-30 лет (18%).

При этом 15% россиян считают, что их достаток за данный период стал ниже, среди сограждан старше 60 лет эта доля составляет 17%.

По данным ФОМ, почти три четверти россиян (72%) отмечают, что за последние два-три месяца их материальное положение практически не изменилось, среди сограждан старше 60 лет удельный вес таких респондентов составляет 76%.

Согласно опросу, 2% россиян затрудняются дать какую-либо оценку динамике изменения своего материального положения.

Опрос проводился 14-16 июня среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  население,  достаток,  опрос

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.