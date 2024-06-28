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28 июня 2024 года 09:54
Что у россиян с достатком
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Елена Афонина/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Повышение своего достатка за период последних двух-трех месяцев констатируют 11% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на сайте социологического центра. Результаты исследования показывают, что среди возрастных категорий чаще всех об улучшении материального положения говорят сограждане 18-30 лет (18%). При этом 15% россиян считают, что их достаток за данный период стал ниже, среди сограждан старше 60 лет эта доля составляет 17%. По данным ФОМ, почти три четверти россиян (72%) отмечают, что за последние два-три месяца их материальное положение практически не изменилось, среди сограждан старше 60 лет удельный вес таких респондентов составляет 76%. Согласно опросу, 2% россиян затрудняются дать какую-либо оценку динамике изменения своего материального положения. Опрос проводился 14-16 июня среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.
Опубликовано Финмаркет
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