Рынок слияний и поглощений в РФ продолжает сокращаться

28 июня. FINMARKET.RU - Российскийслияний и поглощений (M&A) продолжает сокращаться - процесс идет с 2022 года, пишет "Коммерсант".

Как подсчитали аналитики консалтинговой компании Kept, количество внутренних сделокза пять месяцев 2024 года сократилось на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а их сумма - на 39%. В 2021 году было 557 внутренних сделок, в 2022 году - 418, в 2023-м - 279, к июню 2024-го - лишь 79.

В отраслевом разрезе наибольшее падение активности M&A - в телекоме, медиа и технологиях, в потребительском и нефтегазовом секторах. Наименее пострадали в этом смысле сектора недвижимости и строительства, сельское хозяйство, финансы.

Крупнейшими событиями на рынке остаются сделки вынужденного характера, совершаемые из-за ухода иностранных инвесторов или продажи активов для диверсификации страновых рисков. Впрочем, их количество также сокращается.