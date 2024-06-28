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28 июня 2024 года 09:43
Рынок слияний и поглощений в РФ продолжает сокращаться
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dpa/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Российский рынок слияний и поглощений (M&A) продолжает сокращаться - процесс идет с 2022 года, пишет "Коммерсант". Как подсчитали аналитики консалтинговой компании Kept, количество внутренних сделок M&A за пять месяцев 2024 года сократилось на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а их сумма - на 39%. В 2021 году было 557 внутренних сделок, в 2022 году - 418, в 2023-м - 279, к июню 2024-го - лишь 79. В отраслевом разрезе наибольшее падение активности M&A - в телекоме, медиа и технологиях, в потребительском и нефтегазовом секторах. Наименее пострадали в этом смысле сектора недвижимости и строительства, сельское хозяйство, финансы. Крупнейшими событиями на рынке остаются сделки вынужденного характера, совершаемые из-за ухода иностранных инвесторов или продажи активов для диверсификации страновых рисков. Впрочем, их количество также сокращается.
Опубликовано Финмаркет
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