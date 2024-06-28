Что изменится в жизни россиян с 1 июля

28 июня. FINMARKET.RU - В июле этого года вступит в силу множество нововведений. Так, пенсионерам станет проще получить единовременно накопительную пенсию, а вот оформить автокредит гражданам, наоборот, будет сложнее. Банки начнут возмещать похищенные мошенниками средства клиентов и проверять все денежные переводы. Тарифы на ЖКХ в большинстве регионов вырастут, а оформление биометрического загранпаспорта станет дороже. О том, какие еще перемены принесет второй месяц лета, пишут "Известия".

Некоторым категориям граждан увеличат выплаты.

С 1 июля упростится порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений. Это предусмотрено изменениями в законе "О накопительной пенсии" и в "Правилах единовременной выплаты Фондом пенсионного и социального страхованиясредств пенсионных накоплений застрахованным лицам".

Накопительную пенсию могут назначить одним из трех способов: единовременной, срочной ежемесячной и пожизненной ежемесячной выплатой. С начала месяца тип получения будет определяться в зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) по стране. Если расчетный размер пенсионных накоплений составит 10% и менее от величины ПМП, то застрахованному лицу назначат единовременную выплату. До этого такой вариант был доступен при достижении определенного возраста и если размер накопительной пенсии составлял меньше 5% от суммы страховой.

Нововведения позволят большему числу россиян получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде регулярной выплаты, и сделает определение ее типа более понятным для клиентов НПФ. Кроме того, новый порядок упростит работу сотрудников фондов.

Помимо этого, с 1 июля Социальный фонд России начнет заранее информировать граждан о суммах их накоплений в НПФ, которые учитываются на пенсионных счетах накопительной пенсии. Сообщения будут направляться через портал Госуслуги раз в 3 года. Мужчины станут получать данные после достижения 45 лет, женщины — 40 лет.

С июля некоторые категории россиян освободят от комиссии при оплате ЖКХ и пеней за несвоевременные платежи или неполное внесение такой платы. Это затронет многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ.

С началом июля по всей России вырастут тарифы на коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение правительства было утверждено 10 ноября 2023 года. Согласно документу, для каждого региона установлены свои предельные нормы роста, но окончательное решение принимают местные власти. Минимальный индекс изменения ЖКУ ожидается в Республике Хакасия — 4%, максимальный (15%) — в Забайкальском крае. В Санкт-Петербурге губернатор города Александр Беглов решил отменить повышение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами.

В Москве индекс установлен на уровне 11%. В Московской области органы местной власти могут увеличить тариф до 15,6%, но среднее значение не должно быть выше 10,7%.

1 июля является ежегодной датой индексации тарифов на ЖКУ. В последний раз она осуществлялась в 2022 году. Увеличение стоимости коммунальных услуг произошло в декабре (вместо июля 2023-го) и стало вторым за год. В прошлом году индексация не осуществлялась.

С 1 июля 2024 года в России начнет работать реестр многодетных семей. Сейчас такой статус бессрочно получают при наличии трех и более детей, он позволяет рассчитывает на разные виды социальной поддержки.

Документ упростит процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, предоставляющими различные преференции многодетным семьям. Перечень будет вестись для учета сведений о семьях и оказания им своевременной помощи. Помимо этого, в скором времени появится единое удостоверение многодетной семьи, позволяющее воспользоваться положенными мерами поддержки в любой точке страны. Оно будет доступно как в бумажном, так и в электронном виде.

С июля ЦБ впервые введет надбавки к коэффициентам риска по автокредитам, а также вновь повысит их по необеспеченным потребительским ссудам. Такое решение, в частности, призвано ограничить долговую нагрузку граждан и способствовать повышению устойчивости банков.

Надбавки по автокредитам затронут заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50%. Надбавки для необеспеченных кредитов применят для всех ссуд с полной стоимостью от 25% и для всех заемщиков независимо от их уровня ПДН. Таким образом, клиентам с высокой долговой нагрузкой станет сложнее получить необеспеченные потребительские кредиты и автокредиты.

Помимо этого, в июле заработает новый порядок рассмотрения обращений заявителей кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и лицами, оказывающими услуги на финансовом рынке. Теперь они будут обязаны отвечать на поступающие обращения в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иное не предусмотрено законом. Срок может быть продлен, если требуется запросить дополнительные документы, но не более, чем на 10 рабочих дней. Если финансовая организация не ответит вовремя, ЦБ сможет применить к ней меры надзорного реагирования и рассмотрит обращение самостоятельно. Кроме того, если заявитель останется недоволен решением вопроса, он может направить в Банк России повторное обращение для проведения разбирательства.

Направить обращение можно напрямую в офисе, по обычной или электронной почте. Информация о дополнительных способах должна размещаться на сайте и в офисах компании. Ответ должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на соответствующие вопросу требования законодательства РФ, документы или сведения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемой ситуации.

Организация может не давать ответ, если заявитель допустил ошибки в адресе, наименовании, использовал нецензурные выражения, угрозы или текст не поддается прочтению, однако она должна уведомить заявителя об отсутствии ответа с указанием причин.

Также с 1 июля сокращаются сроки окончания исполнительного производства. Соответствующие поправки внесены в ч. 1.1 ст. 47 закона "Об исполнительном производстве". Постановление об окончании приставы станут выносить не позже трех дней с даты, когда в систему о государственных и муниципальных платежах в Федеральную службу судебных приставов поступят сведения о полном погашении долга. Такой же период предусмотрен при отсутствии у должника имущества, на которое можно обратить взыскание. До принятия новых правил закон не определял срок на оформление постановления об окончании производства.

С июля упростится порядок внесудебного банкротства, так как некоторые справки будут запрашиваться автоматически через систему межведомственного электронного взаимодействия. Среди них — данные о получении пенсии, о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении или о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Ответ должен прийти в течение двух рабочих дней (в случае налоговой — трех дней). Если по результатам запросов выяснится, что лицо не отвечает условиям внесудебного банкротства, об этом сообщат в течение суток, указав причину.

25 июля вступает в силу закон, обязующий банки проверять все денежные переводы и в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента возвращать деньги, украденные мошенниками. В случае трансграничного перевода срок возмещение ограничат 60 днями.

При этом организация должна вернуть полную сумму украденных средств, если произошел перевод на счет злоумышленников, который есть в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента», или совершена операция без согласия клиента и не направлено уведомление о ее совершении. Клиент может рассчитывать на возврат средств, если потерял карту или ей воспользовались без его разрешения, но только если уведомил банк об этом. В ином случае финансовая компания может не возвращать деньги. Также банк сможет избежать возврата, если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что стало причиной потери средств.

Помимо этого, банки смогут блокировать подозрительные переводы на два дня. За это время человек, оказавшийся под влиянием аферистов, сможет отменить операцию. Если же клиент занимается выводом или обналичиваем украденных денег по сведениям МВД, то банк обязан отключить доступ к дистанционному обслуживанию.

С 3 июля фермерские хозяйства получат право заниматься не связанными с агробизнесом видами деятельности, которые поспособствуют развитию территорий. К ним относятся, в частности, возможность строить на своих угодьях гостевые дома и временно размещать там туристов. До этого им приходилось оставаться в соседних населенных пунктах.

Законодательство также вводит понятие "устойчивое развитие сельских территорий". В него входит стабильное социально-экономическое развитие села, увеличение производства сельхозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости и повышение уровня жизни сельского населения.

1 июля заканчивается действие двух программ жилищного кредитования — "Господдержки" и "Семейной ипотеки". Президент Владимир Путин предложил продлить действие "Семейной ипотеки" до 2030 года, но с некоторыми изменениями. Так, ставка 6% сохранится для семей, где есть дети младше 6 лет, "остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются", комментировал заместитель министра финансов Иван Чебесков. Минфин предложил повысить ставку для семей с детьми старше 6 лет до 12%.

Еще с начала месяца россияне смогут открывать счета по программе долгосрочных сбережений через портал "Госуслуги". А учетную запись на самом сервисе хотят разрешить подтверждать из-за рубежа. Соответствующий эксперимент по получению гражданами РФ, которые находятся за пределами страны, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей продлится до 31 декабря 2025 года на территории Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Льготники смогут быстрее и проще получить социальную поддержку благодаря работе Единой централизованной цифровой платформы. Она обеспечит регистрацию решений и учет сведений о причислении граждан к ветеранам труда, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, многодетным семьям, детям-сиротам и ветеранам ВОВ.

Помимо этого, с 1 июля появится ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий. Наказание, в том числе и уголовное, может наступить, если виновник ранее привлекался по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ два и более раза в течение 180 дней или нарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, а также причинение ущерба на сумму более 1 млн рублей. Нововведения не затронут объекты топливно-энергетического комплекса и транспорта, за нарушения на которых предусмотрена отдельная ответственность.

Также в июле увеличится стоимость крепкого алкоголя — к нему относятся напитки от 28 градусов и выше. Для некоторых напитков установят минимальную розничную цену. Вместе с этим повысят минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Таким образом, стоимость за бутылку 0,5 л в розницу/опт вырастет до: 299 рублей /246 рублей — водка, 556 рублей / 427 рублей — коньяк, 403 рубля / 311 рублей — бренди.

Оформить некоторые документы тоже станет дороже. Чтобы получить загранпаспорт нового образца с биометрией, придется заплатить 6 тыс. рублей вместо 5 тыс., для россиян в возрасте до 14 лет цена за услугу вырастет с 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Госпошлина за паспорт старого образца останется без изменений и обойдется в 2 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно. Этот же закон устанавливает новые госпошлины для выдачи документа беженца или регистрации иностранца по месту выдачи или продления визы для въезда в РФ, получения вида на жительство и др.

В Белгородской, Брянской и Курской областях появится свободная экономическая зона, которая уже действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такой режим позволяет тем, кто вкладывается в развитие этих территорий, получать льготы по налогу на прибыль, имущество, землю и по уплате страховых взносов.