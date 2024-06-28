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28 июня 2024 года 08:47
Машиностроение под угрозой кадров
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Александр Река/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Машиностроительные предприятия с 2022 года смогли оперативно встроиться в адаптационный режим работы и достаточно интенсивно нивелировать последующие вызовы. Как отмечают в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, справиться с проблемами помогли регуляторные меры, пишет "Коммерсант". Как доказательство — впервые с 2022 года в первом квартале 2024 года предпринимательская уверенность руководителей отрасли достигла самого высокого уровня за последние десять лет. Вместе с тем рост производства требует решения проблемы кадров — в 2023 году в машиностроении возникла критическая ситуация с нехваткой работников.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, машиностроение, кадры
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